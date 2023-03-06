Çorlu’da iş kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sanayi sitesinde ayağına demir profil devrilen işçi yaralandı.

Olay, gündüz saatlerinde Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı mevkiindeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Kaynak işi yaptığı sırada demir profil bacağına düşen T.A. isimli işçi yaralandı. Yardımına koşan mesai arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan T.A. tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.