Çorlu’da Gaziler Günü kutlandı
ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E GAZİLİK UNVANI VERİLMESİNİN 99. YILI VE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇORLU’DA ATATÜRK MEYDANI’NDA YER ALAN ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı verilmesinin 99. yılı ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çorlu’da Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çorlu Kaymakamlığı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı, Çorlu Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorlu Şubesi çelenklerin sıra ile anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ve pandemi dönemi nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu programa Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Recep Kayacı, gaziler derneği üyeleri, askeri erkan ve protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.
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