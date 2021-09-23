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Çorlu’da Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulacak

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması çalışması kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ 23.09.2021, 09:59
Çorlu’da Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulacak

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması çalışması kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çorlu’da kurulacak Deneyap Teknoloji Atölyeleri İçin Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumları Çorlu İMKB Fen Lisesi Salonu’nda gerçekleştirildi. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Öğretmeni Büşra Çalışkan tarafından Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması çalışması kapsamında düzenlenen toplantıya Abdülhamit Han Ortaokulu, Atakent Ortaokulu, İMKB Fen Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenleri katıldılar. Toplantıda okulların idarecileri ve öğretmenlere yönelik tanıtım ve bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

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