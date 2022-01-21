Çorlu’da 54 bin 664 öğrenci karne aldı

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında ilk yarıyılın sona ermesi ile birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Yurt genelinde olduğu gibi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de 132 okulda 54 bin 664 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline çıktı. Öğrencilerin karnelerinin verildiği törene bazı okullarda Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Çorlu’da karne alan 54 bin 664 öğrenci ile birlikte 3 bin 684 öğretmen için de 15 günlük yarıyıl tatili başladı.