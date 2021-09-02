banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu

Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerinin çevik kuvvet polislerinin de katılımıyla düzenlediği operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

TEKİRDAĞ 02.09.2021, 10:49
Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerinin çevik kuvvet polislerinin de katılımıyla düzenlediği operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsın üzerinde ve çevresinde yapılan aramalarda satışa hazır halde yaklaşık 70 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile yine fişeklenmiş halde bir miktar eroin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri G.E. adlı şüpheliyi uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan ile gözaltına alarak gerekli işlemleri başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Yorumlar (0)
31°
açık