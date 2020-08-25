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Çorlu Milli Eğitim Müdürü Erdoğan, yeni eğitim yılı hazırlıklarını inceledi
ÇORLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HÜSEYİN ERDOĞAN, OKULLARI ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERLE GÖRÜŞTÜ VE YENİ DÖNEM HAZIRLIKLARINI YERİNDE İNCELEDİ.
TEKİRDAĞ 25.08.2020, 10:28
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Öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da okulları ziyaret ederek öğretmenlerle görüştü ve yeni dönem hazırlıklarını yerinde inceledi.
Öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim yılı mesleki gelişim programıyla tüm okullarda başladı. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle ilçedeki okulları ziyaret ederek, okul idarecilerinden yeni dönem hazırlıkları ile ilgili bilgiler alarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.
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