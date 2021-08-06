Çorlu Mesleki Eğitim Merkezi ilk mezunlarını verdi

-Çorlu Mesleki Eğitim Merkezi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ilk mezunları diploma töreni gerçekleştirildi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar da ise mezunlar adına Gürcan Erdoğan, Çorlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kocaaslan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halit Eren ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından gerçekleştirildi.

Mezun olan öğrencilere diplomalarının takdim edildiği program sonunda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri mezun olan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Programa Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Çorlu Kaymakam Vekili Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halit Eren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.