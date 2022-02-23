Çorlu Lisesi’nde "Z" Kütüphane açıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu ilçesinde eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan Çorlu Lisesi’nde merkezi bütçe ve hayırsever desteği ile kurulan, içerisinde 7 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı ve 975 kitap bulunan ’Z’ kütüphanenin açılışına katıldı.

Ardından konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Burası olmazsa çocuklar başka yerlerde, gençler de başka atölyelerde bu mecburiyeti sürdürmek zorunda kalacaklar ama dersten çıktıktan sonra ister ders arasında isterse öğlen arasında isterlerse derse erken geldikleri zaman okulumuzda öğle ya da sabahçı olmadığı için tam gün olduğu için daha fazla kalabilecekler. Öğrencilerimiz, sınıftaki kalan süreyi çok daha öğrenme odaklı olarak değerlendirebilme imkanına sahip olabilecekler. Hem gerek kaldığında başlarında öğretmende kalabilecek veya isteyen öğrencilerimiz isterse ders de çalışabilecekler. İsterse araştırma yapabilecek veya arkadaşlarıyla sosyal aktivite yapabilecekler. Herhangi bir istenmeyen davranışa alışmalarından ise öğrencilerimiz burada hem daha güzel vakit geçirebilecekler. Hem de kendilerine faydalı olan bir şeylerle uğraşacaklar. Kitapla ya da diğer donanımlarla internet ortamlarında erişilebilen kütüphanelerde var. Fakat kütüphanelerimizin kitaplarla zenginleşmesi doğru ama asıl benim düşüncem kütüphaneler, öğrenciyle orada araştırma yapanla çalışma yapanla zenginleşiyor” dedi.

Vali Yıldırım ayrıca, “Buradan faydalanan öğrenci sayısı ne kadarsa, bu kütüphaneler o kadar zengin kütüphaneler haline gelecek. Sadece öğrencilerimizin değil, öğretmenlerimizin de kütüphanelerden faydalanması okul çalışanlarımızın faydalanması, okul aile birliği, öğrenci velilerinin bile buralardan faydalanması mümkündür. Bu kütüphanelerin artması bizi sevindirir ama sadece kütüphane sayısının artması değil aynı zamanda kütüphaneden faydalananların da artması bizim asıl hedefimizdir. Bu ne zaman en yüksek seviyede temin edebilirsek o zaman en zengin kütüphaneye sahip olmuş olacağız. Bütün okullarımız an itibariyle bir kütüphaneye sahipler. Okul aile birliğimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılışta konuşan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ise yaptığı bilgilendirmede, “Başlamış olduğumuz kütüphanesiz okul kalmasın projesinde Kasım ayına kadar 163 okulumuzda kütüphanemiz bulunmamaktaydı. Ancak 2-3 ay içerisinde 163 okulumuzun kütüphanesi tamamladık. Okulumuzda, aslında kütüphane vardı ama zenginleştirilmiş kütüphane olarak yükselttik. Bundan sonraki aşamada açılmış olan kütüphanelerimizin kitaplarla zenginleştirilmesi ve öğrencilerimiz için yaşam mekanları haline getirilmesi çok önemli. Bundan sonra kütüphanelerimizde bazı derslerin işlenmesini, bazı sosyal aktivitelerin yapılmasını, seminerlerimizin yapılmasını sağlamaya çalışacağız ve yaşam mekanları haline getirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Sonrasında Vali Yıldırım, kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Açılışa Vali Yıldırım’ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da katıldı.