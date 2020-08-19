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Çorlu Belediyesinden hazineye dev tahsis

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET SARIKURT, AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI'NDA ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİNİN OYBİRLİĞİ İLE ALINAN KARAR DOĞRULTUSUNDA YAKLAŞIK 45 DÖNÜMLÜK ARAZİNİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA TAHSİS EDİLMEK ÜZERE HAZİNEYE DEVREDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

TEKİRDAĞ 19.08.2020, 17:49
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Çorlu Belediyesinden hazineye dev tahsis

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Çorlu Belediyesi Meclis Üyelerinin oybirliği ile alınan karar doğrultusunda yaklaşık 45 dönümlük arazinin Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmek üzere hazineye devredildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Seymen Mahallemizde yer alan ve mülkiyeti Çorlu Belediyesi’ne ait olan 105 bin metrekarelik alanın 44 bin 883 metrekarelik kısmı Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen talebi Ağustos ayı olağan meclis toplantımızda değerli meclis üyelerimizle görüşerek karara bağladık. Çorlu Belediyesi Meclis Üyelerinin oy birliği ile alınan kararın ardından Seymen Mahallesi 101 ada ve 2 parseldeki 105 dönümlük arazimizin yaklaşık 45 dönümlük kısmı Milli Savunma Bakanlığımıza tahsis edilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildi" dedi.

Yapılan devir ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan ve tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Sarıkurt, “Silahlı kuvvetlerimizin önemli birliklerinden biri olan 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığını bünyesinde barındıran Çorlumuz için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu tahsisin yapılmış olmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu kararda imzası olan her bir meclis üyeme ayrı ayrı teşekkür ederim. Geçtiğimiz süre içerisinde Eski Devlet Hastanesinin bulunduğu alanda belediyemize ait olan kısmın da vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak olan Millet Bahçesi için tahsis etme kararı vermiştik. Millet Bahçesi için kullanılacak olan belediyemize ait alanın yanı sıra birçok noktadaki varlıklarımızı halkımızın ve ülkemizin çıkarları için devretmekten ya da tahsis etmekten imtina etmedik. Bizler Çorlulular olarak devletimizin ihtiyaç duyduğu her an yanında yer aldık ve yer almaya da devam ediyoruz. İnanıyorum ki bu alanda yapılacak olan her türlü yatırım önce Çorlumuza sonra ülkemize değer katacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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