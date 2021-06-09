Çöp toplamada pilot uygulama başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi çöplerin daha sağlıklı toplanması amacıyla Hürriyet Mahallesi’nde pilot uygulama başlattı. Yeni uygulamaya göre bölgelere ayrılan mahallelerde çöpler belirlenen saatler dahilinde ekipler tarafından toplanacak.

Süleymanpaşa Belediyesi çevre temizliği konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Pilot bölge olarak Hürriyet Mahallesi’nde başlatılan ‘Çöp Atma Saati’ uygulaması ile ilgili olarak mahalle sakinlerine bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Çöplerin belirlenen saatlerde konteynerlere atılması ve gelişigüzel cadde ve sokaklara bırakılmaması konusunda hazırlanan broşürlerle vatandaşlar duyarlılığa davet edildi. Çöp atma saatlerine uymayanlara ve gelişi güzel zamansız çöp atanlara cezai işlem uygulanacağını belirten yetkililer, çevreyi temiz tutma mesajı da veriyor.

Ayrıca mahalledeki tüm çöp konteynerlerinin üzerine ilgili bölgedeki çöp toplama saatlerinin yer aldığı etiketler yapıştırıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan etiketlerde; çöplerin akşam 19.00-20.30 ve 21.00-22.00 saatleri arasında bırakıldıkları noktalardan alınacağı bildirildi.

Çöp saati uygulaması nedir?

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İçinde bulunduğumuz pandemi şartları ve yaz mevsiminin gelmesi sebebiyle yaşanması muhtemel sineklenme ve kötü koku problemlerinin önüne geçebilmek amacıyla çöplerin konteynerlerde daha az beklemesi, çöplerin alınmasının sonrasında yeni çöplerin atılmaması amacıyla uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.