Çocuklara ‘Gıda Güvenliği Eğitimi’ verildi

Tarım ve Orman Bakanlığının "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirme" hedefi doğrultusunda, Tekirdağ’da bulunan okullarda gıda güvenliği eğitimi verildi.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Saray İlçe Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştirilen eğitimlerde ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki 23 okulda eğitim gören öğrencilere, Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Gıda Kontrolörleri tarafından "Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" konularında bilgiler verildi.

Verilen eğitimlerde gıdaların uygun koşullarda nasıl saklanacağı, katkı maddelerinin neler olduğu, hangi gıdaların ne miktarda tüketilmesi gerektiği, yiyecek hazırlarken gıdaların temizliğine dikkat edilmesi gibi konulara yer verildi. Öğrencilerin verilen eğitimlere ilgisi yoğun olurken, Bakanlığın programı doğrultusunda verilen eğitimlerin Tekirdağ’ın 11 ilçesinde öğrencilere aktarılmaya devam edeceği belirtildi.