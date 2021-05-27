Çocuk parkları dezenfekte edildi

Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları taviz vermeden sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, salgın tedbirlerinin hafifletildiği 17 Mayıs tarihinden bu yana özellikle çocuk parkları ve kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı.

Hürriyet Mahallesi’nde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler tarafından yürütülüyor. Hürriyet Mahallesi Oba Parkı, Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesi’nde bulunan çocuk parkı ve yine aynı mahalledeki Kanuni Sultan Süleyman Parkı’nın çocuk oyun grupları ve spor aletleri ile Sancak Caddesi üzerindeki çocuk parkı titizlikle dezenfekte edilerek virüsten arındırıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, salgınla mücadelede resmi kurumların yürüttüğü faaliyetlerin tek başına yeterli olmadığı, kişisel tedbirlerin daha büyük koruma sağladığı ifade edildi. Açıklamada, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine azami dikkat çağrısı yapılırken, tam kapanma sonrası elde edilen kazanımların ve düşen vaka sayılarının korunması için herkese eşit düzeyde sorumluluk düştüğü hatırlatıldı.