Çitlere zarar veren köpeğini sopayla dövdü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, köpeğini sopayla döven adam hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, Muratlı’nın Yeşilsırt Mahallesi baraj yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Z.T.’nin köpeğini sopayla dövdüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri intikal etti. Şüpheli Z.T. ile yapılan görüşmede, Z.T.’nin kendisine ait bağlı vaziyetteki köpeği, komşusunun tel örgüsüne zarar verdiği için korkutmak maksadıyla tahta sopayla dövdüğü bilgisine ulaşıldı. Yaralı köpek, veteriner hekimliği tarafından tedavi altına alınmak üzere bakımevine götürüldü. Görgü tanıklarının ifadeleri ve köpeğin sırtındaki darp izlerinin görülmesi üzerine köpek sahibi Z.T. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, geçici bakımevinde tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.