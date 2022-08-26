Cinayet zanlısı yakayı ele verdi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yaya devriye görevi yürüten çarşı mahalle bekçileri, şüphe üzerine R.A. (40) adlı şahsı durdurdu. Şüpheli şahsın üzerinden kimlik çıkmayınca, GBT sorgusu için Hayrabolu Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kimlik tespiti ve GBT sorgusu yapılan R.A.’nın cinayet zanlısı olduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi. Hakkında 27 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan R.A. tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.