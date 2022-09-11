CHP’li belediye meclis üyesi istifa edip AK Parti’ye geçti

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 2019 yılı seçimlerinde CHP’den belediye meclis üyesi seçilen Salih Kafaoğlu, partisinden istifa edip AK Partiye geçti.

AK Parti Hayrabolu ilçe başkanlığında yapılan rozet takma töreni, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, İl Başkanı Mestan Özcan ve İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven tarafından gerçekleştirildi.

CHP’den AK Parti’ye geçen Salih Kafaoğluna AK Parti rozetini Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan tarafından takıldı. Salih Kafaoğlu bundan sonra Hayrabolu Belediye Meclisinde AK Parti üyesi olarak görev alacak.