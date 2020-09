Çevreye saçılan çöpler temizlendi

Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin dört bir yanında korona virüsü salgını ile mücadelesini sürdürürken, diğer yandan temizlik çalışmalarına da devam ediyor. Rutin çöp toplama, konteyner dezenfeksiyonu, cadde, sokak ve parklar gibi kamusal alanların arındırılması gibi çalışmaların yanı sıra gerekli görülen mahallelerde mıntıka temizliği çalışmaları da ekstra olarak gerçekleştiriliyor.

Son olarak Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede çevreye saçılan yoğun miktarda çöp ve atık, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mıntıka temizliği yapılarak temizlendi. Torbalar dolusu atığın toplandığı çalışma ile bölge çöplerden arındırılmış oldu.

Karadeniz Mahallesi sakinleri tarafından çöp konteynerleri dışındaki açık alanlara çok fazla çöp atıldığı konusunda sıklıkla şikayet edilen bölgede belirli aralıklarla belediye ekiplerince mıntıka temizliği çalışmaları gerçekleştirilerek bölge temiz tutulmaya çalışılıyor.

Başkan Yüksel’den çağrı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediyenin bütün imkanlarının şehrin temizliği için seferber edildiğine vurgu yaparak bu çabanın vatandaşların desteği ve duyarlılığı olmadan yetersiz kalacağını hatırlattı. Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak şehrimizin temizliği konusunda çok titiz davranıyoruz. Elimizdeki tüm personel ve ekipman imkanlarımızı sahaya sürerek, daha temiz bir Süleymanpaşa’da hep birlikte sağlıklı bir şekilde yaşamak ve çocuklarımıza, gençlerimize temiz bir şehir emanet etmek için çalışıyoruz. Başlattığımız geri dönüşüm hamlesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle Kumbağ ve Barbaros başta olmak üzere turistik mahallelerimizde ve mesire alanlarımızda rutin temizlik çalışmalarımızın yanı sıra mıntıka temizliği de yaparak bu bölgelerimizi her zaman temiz tutmaya çalışıyoruz. Üzülerek görüyorum ki şehrimizin diğer mahallelerinde de etrafa yayılan çöp ve atıklar ciddi sorun teşkil etmeye başladı. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çöpleri topluyor, çevrenin temizliği ve cadde ve sokaklarımızın salgın riskine karşı dezenfeksiyonu için canla başla çalışıyor. Ancak her ne kadar özveriyle çalışsak da tek başına belediyemizin hem personel hem de ekipman olarak yeterli gelmesi çok zor. Vatandaşlarımızın desteğine ve duyarlılığına ihtiyacımız var. Bizim çöp toplama ya da çevre temizliği noktasında bir eksiğimiz yok ancak sokaklara, caddelere, boş bulunan her alana atılan çöpler, gelişi güzel bırakılan atıklar hizmet kalitemizi ve hızımızı olumsuz etkilemenin yanında, insan sağlığını tehdit ediyor ve şehrimizin görüntüsünü çirkinleştiriyor. Bu konuda değerli hemşehrilerimizden ricam, çöplerini ilgili alanlara atmaları, kendi yaşadıkları çevreye biraz daha duyarlı davranmalarıdır. Doğayı korumak ve çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için her birimize sorumluluk düşüyor. Hep birlikte yaşadığımız bu şehre yine hep birlikte sahip çıkmalıyız” diye konuştu.