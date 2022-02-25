Çevre ilçelerden 200 öğrenci ağırlandı

Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir proje kapsamında, Süleymanpaşa, Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu’dan öğrencileri ağırladı. Öğrenciler, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı ve Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde düzenlenen atölyelere katılarak sanat ve spor dolu 3 gün geçirdiler.

’Tekirdağ Geleceğini Tasarlıyor’ adı altında, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje ile dört ilçeden yüzlerce öğrenci Süleymanpaşa’ya gelerek belediye bünyesinde verilen eğitimler ve çalışmalarla ilgili tanıtım etkinliklerine katıldı, uygulamalı seminerler ile sanat ve sporun farklı dalları hakkında bilgi aldı.

3 günde 4 farklı etkinlik düzenlendi

Proje kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından misafir edilen öğrenciler, gruplar halinde üç gün boyunca Uygulamalı Tiyatro- Drama, Müzik Atölyeleri, Robotik Kodlama Atölyesi ve Aikido çalışmalarına katıldılar. 3 günde 200’ün üzerinde öğrencinin katılım gösterdiği etkinlikler, öğrencilerin ve rehber öğretmenlerin beğenisini kazandı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme (SOGEP) Programı kapsamında desteklenen ’Tekirdağ Geleceğini Tasarlıyor’ Projesi ile Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde 11 okulda toplam 26 adet tasarım ve beceri atölyesi oluşturulmuştur. Güçlü yarınlar için; öğrencilere üretim kültürünü aşılamak, düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, girişimci, eleştirel düşünen bireyler yetiştirerek, ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak amacıyla yürütülen projenin faaliyetlerinden biri de işbaşı gözlem ziyaretleridir. Bu kapsamda başta Süleymanpaşa Belediyesi olmak üzere, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kızılpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çerkezköy İTÜ Doğa Koleji’nde işbaşı gözlem etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Süleymanpaşa Belediyesi olarak 200’den fazla öğrencimize belediyemiz bünyesinde verilen sanat ve spor eğitimleri ile Robotik Kodlama eğitimlerini tanıtıcı çalışmalar yapılmıştır. Öğrencilerimizin uygulayarak katılım gösterdiği etkinliklerle gelecekte ilgi duyabilecekleri sanat ve spor seçenekleri konusunda fikir edinebilmeleri amaçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.