banner596

Son Dakika

Çerkezköy’de uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

TEKİRDAĞ 15.12.2022, 17:17
Çerkezköy’de uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Jandarma ekiplerince Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 468 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 29 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu ve bin 600 TL ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.B. ve A.A. tutuklanırken, K.S. ve V.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)