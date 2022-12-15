Çerkezköy’de uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Jandarma ekiplerince Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 468 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 29 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu ve bin 600 TL ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.B. ve A.A. tutuklanırken, K.S. ve V.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.