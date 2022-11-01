Çerkezköy’de halk toplantısı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde vatandaşların taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, sorunları, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla halk toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, vatandaşların taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, sorunları, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla düzenlenen “Halk Toplantıları” çerçevesinde Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyen Vali Yıldırım, talep ve şikayetleri not aldı. Sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için talimatlarını verdi. Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Sizlerle beraber olmaya, sizlerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri öğrenmeye, sizlerin arzusu varsa onu dinlemeye geldik. Onun için buradayız." dedi.

Ziyaretleri sırasında Vali Yıldırım’a Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdür V. Fatih Bozboyacı ve ilçe protokolü eşlik etti.