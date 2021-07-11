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Çerkezköy’de balkondan arabanın üstüne düşen kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde balkondan arabanın üstüne düşen kadın hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ 11.07.2021, 18:35
Çerkezköy’de balkondan arabanın üstüne düşen kadın hayatını kaybetti
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde balkondan arabanın üstüne düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Çerkezköy ilçesine bağlı Gaziosman Paşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin beşinci katının balkon kısmından aşağıda bulunan otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Kadını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Alana kısa sürede gelen ekipler ilk müdahaleyi yaparak ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de düşme olayına ilişkin inceleme başlattı.

Hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki N.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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