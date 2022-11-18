Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Çetin seçildi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ÇTSO) 12 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşen ’meclis üyeliği ve meslek komiteleri’ seçiminin ardından; yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delege seçimleri de yargı gözetiminde tamamlandı. Tek liste olarak gerçekleşen seçimde, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Çetin seçildi.

Oylamanın sonuçlanmasının ardından açıklamalarda bulunan yeni Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Hepimize hayırlı, başarılarla dolu bir dönem olsun. Bundan sonra tek renk, tek yürek olarak hizmete devam edeceğiz. Kucaklaşacağız. Bizlere destek verenleri mahcup etmeyeceğiz. Ayrıca Pazartesi günü saat 11.00’de mazbatamızı da alacağız, hepinizi bekliyorum” dedi.