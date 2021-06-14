Çerkezköy TSO üyelerine indirimli elektrik

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve (Çerkezköy TSO) Coorbiz firması arasında firmaların indirimli elektrik hizmetlerinden uygun bir şekilde yararlanmasını sağlayan protokol imzalandı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Coorbiz arasında firmaların indirimli elektrik hizmetlerinden uygun şartlarda yararlanabilmelerini sağlayan bir protokol imzalandı. Çerkezköy TSO’da gerçekleştirilen imza törenine, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu üyeleri ile firma yönetim ekibi katıldı. Protokol ile Çerkezköy TSO üyesi olan 5 bini aşkın firmanın indirimli elektrik ürününden yararlanması hedefleniyor.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, “Firmalarımızın en büyük maliyet kalemlerinden birisi olan elektrik ürünü için Coorbiz ile verimli bir iş birliğine imza attık. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Elektrik firmasının Genel Müdürü Koray Akhan ise “Şirketimizin iş ortaklarının ürün ve hizmetlerinden tüm Çerkezköy TSO firmalarının da faydalanabilmesi birinci önceliğimiz. Bunun için Çerkezköy bölge ekibimiz ile elimizden gelen desteği göstereceğiz” dedi.