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Çay bahçeleri yaza hazırlandı

Kademeli normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çay bahçelerinde yaza hazırlık çalışmaları tamamlandı.

TEKİRDAĞ 02.06.2021, 12:49
Çay bahçeleri yaza hazırlandı

Kademeli normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çay bahçelerinde yaza hazırlık çalışmaları tamamlandı.

Tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran Süleymanpaşa Belediyesi, kafe ve restoranların 1 Haziran’dan itibaren sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açılacak olması sebebiyle dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belediye bünyesinde faaliyet gösteren çay bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.
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