Çarşı esnafına salgın hatırlatması

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çarşı esnafını ziyaret ederek, son günlerde tırmanışa geçen Korona virüsü salgını ile ilgili bilgilendirmede ve hatırlatmalarda bulundu. Salgının gün geçtikçe şiddetini arttırdığını ifade eden Yüksel, esnafa maske, mesafe ve hijyen konusunda hassasiyet çağrısı yaptı.

Yüksel, ziyaret ettiği esnafa salgınla mücadele kapsamında Süleymanpaşa Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verirken, kişisel önlemlerin devletin ve resmi kurumların aldığı önlemlerden çok daha etkili olduğunun altını çizdi.

Yüksel, artan vakalara dikkat çekti

Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Çarşı esnafımızı ziyaret ederek sohbet ettik. Covid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirler hakkında hatırlatmada bulunduğumuz esnafımıza, artan vakalar dolayısıyla tedbirlerin önemini anlatarak, tedbir kurallarına koşulsuz riayet edilmesi hususunda ricada bulunduk. Talep ve beklentilerini dinlediğimiz hemşehrilerimize, bol bereketli ve hayırlı işler diledik” diye konuştu.

“‘Bana bir şey olmaz’ demeyelim”

Süleymanpaşa’da yaşayan vatandaşlara da çağrıda bulunan Yüksel, salgına karşı alınacak kişisel tedbirlerin önemine değindi. Yüksel, “Kıymetli Hemşehrilerim, Covid-19 vaka sayısı ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de tırmanışa geçmiş bulunmaktadır. Başta kendimiz sonra sevdiklerimiz ve ailemiz için, lütfen maskemizi takalım; sosyal mesafemizi koruyarak, kişisel hijyen kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık alanlardan uzak durup, mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmayalım. Maskelerimizi doğru takalım. Burnumuzu ve ağzımızı tam kapatacak şekilde kullanmadığımız maskelerin hiçbir koruma sağlamadığını unutmamalıyız. Ellerimizi olabildiğince sık yıkamalı, yıkayamadığımız zamanlarda kolonya ve dezenfektan kullanarak arındırmalıyız. Lütfen, “Bana bir şey olmaz,” demeyelim. Uyarıları dikkate alalım. Sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.