Camilerde temizlik atağı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, bütün bereketi ile idrak edilmeye başlanan Mübarek Ramazan Ayı’nın başlaması ile birlikte, ilçe genelinde cami temizliği ve dezenfeksiyonu çalışmalarını hızlandırdı.

Süleymanpaşa’da bulunan tüm camiler uzman ekipler tarafından tepeden tırnağa temizleniyor, ibadetlerini ifa etmek isteyen vatandaşların sağlığı için titizlikle dezenfekte ediliyor. Merkez ile kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, camilerin halihazırda düzenli olarak temizlendiği, salgın tedbirlerine uygun olarak dezenfekte edildiği belirtilirken, Ramazan Ayı’nın yaklaşması ile bu çalışmaların arttırıldığı ifade edildi. Açıklamada, kurumsal tedbirlerin ve çalışmaların tek başına yeterli olmadığı hatırlatılarak, vatandaşların ibadetlerini ifa ederken sağlıklarını da korumak için maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi kişisel tedbirlere yüksek hassasiyet göstermelerinin önemine dikkat çekildi.