Çalışmalar şehrin dört bir tarafında sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, koronavirüs salgınında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışı ile şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan koronavirüs ile mücadele ederken, diğer yandan da Süleymanpaşa’nın çehresini değiştirecek çalışmalara imza atıyor.

Altınova, Barbaros, Değirmenaltı ve Karadeniz Mahallelerinde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiği bildirildi.

Altınova’da çalışmalar hız kazandı

Altınova Mahallesi’nde yıllardır bakımsız durumda olan sahili turizme kazandırmak adına çalışmalarına hız kazandıran Süleymanpaşa Belediyesi, Altınova sahilinin kullanım alanını iki katına çıkararak ilçenin cazibe noktalarını arttırmayı hedefliyor. Sona yaklaşan çalışmalar tamamlandığında yepyeni bir görünüme kavuşacak olan Altınova Mahallesi, şehrin gözde mekânlarından biri olacak.

Öte yandan Barbaros Mahallesi’nde vatandaşların sağlık hizmetlerine daha rahat bir ortamda ulaşması için Barbaros Aile Sağlığı Merkezi’nde tadilat çalışmalarını yürütülüyor.

Trafik akışını rahatlatacak düzenleme

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Değirmenaltı Mahallesi’nde, kavşak genişletme ve çevre düzenlemesi çalışmalarını hızlandırdı. Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar tamamlandığında, trafik akışı hızlanarak sıkışan trafiğin önüne geçilmiş olacak.

Ayrıca Karadeniz Mahallesi Toki Konutları bölgesinde Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.