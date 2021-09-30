Çalıntı motosiklet terk edilmiş olarak bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından terk edilmiş olarak bulunan motosikletin yapılan incelemesinde çalıntı olduğu tespit edildi.

Zafer Mahallesi’nde yer alan ve okullar bölgesi olarak anılan okul çevrelerinde araçları trafik yönünden denetleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri bölgede terk edilmiş bir motosiklet buldu.

Kilit sisteminin kırık olduğu için çalıntı olma ihtimali üzerinde durulan motosikletin, motor şase sorgulamasında 4 gün önce ilçeden çalınan H.Ö. adına kayıtlı 03 LM 861 plakalı motosiklet olduğu belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından çalıntı motosiklet, sahibine teslim edilmek üzere çekiciye yüklenerek emniyet otoparkına götürüldü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ve inceleme sürdürülüyor.