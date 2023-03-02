Çalınan su motoru sahibine teslim edildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde su motoru hırsızı yakalandı. Çalınan malzeme sahibine teslim edildi.

Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesinde H.K. isimli şahsın evinin bodrumundan çalınan 1 adet su motorunun çalınması olayı ile ilgili 5. JASAT tarafından yapılan araştırma sonucunda şüpheli şahısların İ.G. ve M.A.G. olduğu tespit edildi. İ.G. isimli şahıs gözaltına alınırken, çalıntı malzemeyi satılan G.S. isimli şahıstan su motoru alınarak müştekiye teslim edildi. Ayrıca G.S. isimli şahsa suç eşyasını satın almaktan işlem yapıldı.