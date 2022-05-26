Çaldıkları motosikletlerle yakalandılar

Tekirdağ’da iki motosiklet hırsızı, polis ekipleri tarafından çaldıkları motosikletlerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede plakasız olarak dolaşan 2 motosikletin peşine düştü. Ayaspaşa Mahallesi üzerinde seyreden motosikletliler ayrı zamanlarda durduruldu. Yapılan incelmede motosikletlerin çalıntı olduğu ortaya çıkarken, motosikletlerin sürücüleri E.D. ve C.İ. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çalıntı olduğu ortaya çıkan motosikletler sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.