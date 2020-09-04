Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
TEKİRDAĞ MALKARA’DA KAYBOLAN 4 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ CEP TELEFONU, DUYARLI BİR VATANDAŞ TARAFINDAN SAHİBİNE ULAŞTIRILDI.
Tekirdağ Malkara’da kaybolan 4 bin lira değerindeki cep telefonu, duyarlı bir vatandaş tarafından sahibine ulaştırıldı.
Camiatik Mahallesi’nde ikamet eden Buse Ceylan, arkadaşıyla gezintiye çıktıktan sonra evine döndüğünde cep telefonunun kaybolduğunu fark etti. Barış Uygar Çelebi isimli duyarlı bir genç, yerde bulduğu telefonu sahibine ulaştırılması için polise teslim etti. Kısa sürede telefon sahibine ulaşan Yiğit Polis Merkezi Amirliği ekipleri, telefonu Onur Ceylan’a teslim etti.
Zor şartlarla aldıkları telefonun bulunmasına çok sevindiklerini belirten Buse Ceylan’ın babası Onur Ceylan, duyarlı vatandaşa ve polise teşekkür etti.
Kızına aldığı cep telefonunun kaybolduğunu öğrenince çok üzüldüğünü ifade eden Onur Ceylan, “Akşam kızım arkadaşıyla eve geldiğinde baba telefonum yok dedi ve kaybettiğini anladık çok üzüldük zor şartlarla aldığım bir telefondu fakat ‘bu dünya şu iyi insanların hatırına dönüyor’ derler ya ardından telefon geldi. Polis memuru, ‘telefonunuz bize ulaştı, gelip alabilirsiniz’ dedi. Bulan kişi Barış Uygar Çelebi kardeşim. Demek ki insanlık halen ölmemiş ve iyi insanlar var. Dünya bu insanların hatırına dönüyor. Belki bazılarına basit gelebilir ama bu yaptığın insanlık davranışını unutmayacağım anne ve babanın ellerinden öperim böyle bir evlat yetiştirdiği için Allah her daim yolunu açık etsin” dedi.
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25