Bu harita 80 saatlik kısıtlama sonrası ortaya çıktı

Daha önce kan kırmızısına bürünen Tekirdağ’ın korona virüs yoğunluk haritası 80 saatlik kısıtlama sonrası yeşil ve mavi tonlara dönüştü.

Çin’den yayılan korona virüs salgını bütün dünyaya korku salmaya devam ederken, Türkiye’de uygulanan sıkı tedbirlerin ardından korona virüs risk haritasında normalleşmeler görülüyor. Bir ay öncesine kadar kıpkırmızıya boyanan Tekirdağ’ın korona virüs yoğunluk haritası, uygulanan tedbirlerin ardından normale dönmeye başladı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde daha önce kan kırmızısında boyanan Tekirdağ’ın korona virüs risk haritası yılbaşında uygulanan 80 saatlik kısıtlama sonrasında yoğun olarak mavi ve yeşil tonlara büründü.

"Tekirdağ halkı buna bakıp rehavete kapılmasın"

Korona virüs haritasında iyileşmelerin olması vatandaşlar içinde sevindirici bir haber oldu. Ümit Satılmış isimli vatandaş, gördüğü harita ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu zor günlerimizde Allah milletimizin yardımcısı olsun inşallah. Bugünlerde Tekirdağ’da hastalık bakımından büyük bir iyileşme var. Sağlık Bakanlığının haritasına baktığımızda Tekirdağ haritasında hemen hemen her yerde iyileşmeye başlamış. Harita maviye dönmeye başlamış. Tekirdağlı vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olması lazım. Bu haritaya bakıp da gevşetmesin insanlar kendilerini. Haritanın mavi olmasına Tekirdağ halkı olarak seviniyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Ama Tekirdağ halkı buna bakıp rehavete kapılmasın ve kapılamayacağız da. Bu virüs belasını Cenabı Allah başımızdan inşallah defeder" dedi.

"Bir ay böyle iyi bir şey gördük mü hemen başlıyoruz her yere saldırmaya"

Gürkan Demir ise yaptığı açıklamada, "İnsan haritayı böyle masmavi görünce tabi mutlu oluyor. Şimdi insanlarda kalkıp şöyle görmesin. ’Aaa masmavi oldu. Her yer güllük gülistanlık. Hadi çıkalım selamlaşalım, tokalaşalım, öpüşelim’ yanı bunları yapmamamız lazım. Biz bir ay böyle iyi bir şey gördük mü hemen başlıyoruz her yere saldırmaya. Böyle tedbirlere devam ettikçe biz on numara bu işten sıyrılırız" diye konuştu.