Boza diyarına inceleme

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal, Ergene ilçesinde Tekirdağ’ın coğrafi işaretli ürünü bozanın işletmelerinde incelemede bulundu.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Ergene İlçesine bağlı Boza Diyarı Velimeşe Mahallesinde boza işletmesi ile süt işleme fabrikasında teknik incelemelerde bulundu. Ziyaretleri sırasında İl Müdürü Öcal, işletme yetkilileri tarafından üretim aşamaları, hazırlama teknikleri ve kullanılan makine ekipmanlar hakkında bilgiler verildi. Tekirdağ’ın Coğrafi İşaretli (Mahreç İşareti) ürünlerinden Olan Tekirdağ Velimeşe Bozası, yabancı maddelerden temizlenmiş darı, mısır ve buğday tahıllarının kırması veya unlarından biri veya birkaçına içme suyu katılarak pişirilmesi ve beyaz şeker ilave edilerek tekniğine uygun olarak fermantasyona tabi tutulması ile hazırlanan tahıl bazlı fermente bir ürün olarak vatandaşlara sunuluyor. Koyu kıvamlı, açık sarı renkli, tatlı-ekşimsi tada ve asidik kokuya sahip ürün, fermente bir ürün olmasından dolayı mikroflorasını daha çok laktik asit bakterileri ve mayalar oluşturuyor.

Ana bileşenlerinde darı ve mısırın kullanıldığı Velimeşe Bozasında bu iki ürün haricinde gerektiğinde ortalama yüzde 5 oranında buğday unu kullanılıyor. Velimeşe Bozası, ana bileşenleri öğütüldükten sonra belirli oranda karıştırılarak ısıl işleme tabi tutuluyor. Soğutulup süzülür ve daha sonra belirli oranda şeker ilavesiyle fermantasyona tabi tutularak ürün içerisinde kalan ısıl işleme dayanıklı laktik asit bakterileri ve mayalar tarafından fermente edilerek bölgesine özgü bir ürüne dönüştürülüyor. Velimeşe Bozası üretiminde gıda katkı maddeleri, aroma veya aroma verici gıda bileşenleri kullanılmıyor. Bunun nedeni doğal olarak fermantasyonla birlikte içerisinde çeşitli laktik asit bakterileri ve mayalar bulunuyor. Velimeşe Bozasından izole edilen bazı bakteriler probiyotik özellik gösteriyor.