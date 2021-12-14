banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Garanti BBVA'dan personeline yüzde 47 zam
Garanti BBVA'dan personeline yüzde 47 zam
Tabiattaki binlerce yıllık şifa iksirleri
Tabiattaki binlerce yıllık şifa iksirleri
Bitcoin'de düşüş
Bitcoin'de düşüş
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı

Boza diyarına inceleme

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal, Ergene ilçesinde Tekirdağ’ın coğrafi işaretli ürünü bozanın işletmelerinde incelemede bulundu.

TEKİRDAĞ 14.12.2021, 12:37
Boza diyarına inceleme

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal, Ergene ilçesinde Tekirdağ’ın coğrafi işaretli ürünü bozanın işletmelerinde incelemede bulundu.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Ergene İlçesine bağlı Boza Diyarı Velimeşe Mahallesinde boza işletmesi ile süt işleme fabrikasında teknik incelemelerde bulundu. Ziyaretleri sırasında İl Müdürü Öcal, işletme yetkilileri tarafından üretim aşamaları, hazırlama teknikleri ve kullanılan makine ekipmanlar hakkında bilgiler verildi. Tekirdağ’ın Coğrafi İşaretli (Mahreç İşareti) ürünlerinden Olan Tekirdağ Velimeşe Bozası, yabancı maddelerden temizlenmiş darı, mısır ve buğday tahıllarının kırması veya unlarından biri veya birkaçına içme suyu katılarak pişirilmesi ve beyaz şeker ilave edilerek tekniğine uygun olarak fermantasyona tabi tutulması ile hazırlanan tahıl bazlı fermente bir ürün olarak vatandaşlara sunuluyor. Koyu kıvamlı, açık sarı renkli, tatlı-ekşimsi tada ve asidik kokuya sahip ürün, fermente bir ürün olmasından dolayı mikroflorasını daha çok laktik asit bakterileri ve mayalar oluşturuyor.

Ana bileşenlerinde darı ve mısırın kullanıldığı Velimeşe Bozasında bu iki ürün haricinde gerektiğinde ortalama yüzde 5 oranında buğday unu kullanılıyor. Velimeşe Bozası, ana bileşenleri öğütüldükten sonra belirli oranda karıştırılarak ısıl işleme tabi tutuluyor. Soğutulup süzülür ve daha sonra belirli oranda şeker ilavesiyle fermantasyona tabi tutularak ürün içerisinde kalan ısıl işleme dayanıklı laktik asit bakterileri ve mayalar tarafından fermente edilerek bölgesine özgü bir ürüne dönüştürülüyor. Velimeşe Bozası üretiminde gıda katkı maddeleri, aroma veya aroma verici gıda bileşenleri kullanılmıyor. Bunun nedeni doğal olarak fermantasyonla birlikte içerisinde çeşitli laktik asit bakterileri ve mayalar bulunuyor. Velimeşe Bozasından izole edilen bazı bakteriler probiyotik özellik gösteriyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8