Bin 500 adet mont ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere bin 500 adet montu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim etti. ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, her sene olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılan desteğin örnek teşkil etmesi gerektiğini dile getirdi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte iç ısıtacak bir desteğe daha imza attı. ÇTSO tarafından yetki sınırları içerisinde bulunan Çerkezköy, Kapaklı ve Saray’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması üzere bin 500 adet mont, ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi.

“Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin her zaman yanında olduk”

Eğitime ve gençlere verilen desteklerin herkese örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade eden ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerimizdeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizden, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize her yıl olduğu gibi bu yıl da mont desteğinde bulunduk. Bin 500 ihtiyaç sahibi kardeşimiz olduğunu öğrendik ve hepsine ulaştırılmak üzere temin ettiğimiz montları teslim ettik. Soğuk kış aylarında ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimizin bir nebze olsun içini ısıtmak istedik. Görevde bulunduğumuz sürede geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin her zaman yanında olduk. Bugün gerçekleştirdiğimiz mont yardımının da bu ve benzeri alanlarda herkese örnek teşkil etmesini diliyoruz. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız ile birlikte her zaman eğitimin ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olduk. Her isteklerini yerine getirebilmek için sınırlarımızı zorladık. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nı, görevde bulunduğumuz sürede her alanda akla gelen ilk kurum haline getirdik. Umarım, bizden sonra gelecek yönetimler de çizdiğimiz bu doğru yolda devam eder ve Odamızın bölgemize kattığı değerlere uygun olarak desteklerini sürdürürler” dedi