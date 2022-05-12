Bilgi evi, öğrencileri sınava hazırlıyor

Tekirdağ’da liseye hazırlanan öğrenciler, bilgi evi ile öğrendiklerini pekiştiriyorlar.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye tarafından ilçede bulunan öğrencilere eğitim vermek, düzenlenen kurslar ile çeşitli kazanımlar sağlamak amacıyla kurulan bilgi evinde lise sınavlarına hazırlanan öğrenciler sınava hazırlık kursları ile öğrendiklerini pekiştiriyorlar.

Bilgi evinde eğitim desteği alan öğrencileri ziyaret eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere başarılar diledi. Ziyarette öğrencilerle sohbet ederek Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evi’nden memnun olup olmadıklarını soran Başkan Yüksel, Bilgi Evi konseptinin birçok belediyeye örnek olduğunu ve giderek yaygınlaştığını ifade ederek, Süleymanpaşa’da Bilgi Evlerinin sayısını arttıracaklarının müjdesini verdi. Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evimizde hazırlık kurslarımıza katılan gençlerimizi ziyaret ettik. LGS’ye hazırlanan öğrencilerimize eğitim verdiğimiz Bilgi Evi’nde, genç kardeşlerimizle sohbet ederek, başarılar diledik” dedi.

170 öğrenciyi LGS’ye hazırlıyorlar

170 öğrencinin LGS hazırlık kurslarından yararlandığı Süleymanpaşa Bilgi Evi, konusunda uzman öğretmenler aracılığıyla öğrencilere ders desteği, deneme sınavı ve soru çözme gibi konularda yardımcı oluyor. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren Bilgi Evi’ne öğrenci alımları, ilçe genelinde Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavı’nda elde edilen puanlar ve başvuruda bulunan öğrencilerin ailelerinin maddi durumları dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Başvurularda bu Seviye Belirleme Sınavı’na girmiş olmak, Süleymanpaşa ilçe sınırları içinde ikamet etmek gibi kıstaslar bulunuyor.

Ayrıca yaz aylarında da Yaz Kursları adı altında farklı eğitimlerin verildiği Bilgi Evi, her yaştan kendini geliştirmek isteyen kişilere kapılarını açıyor.