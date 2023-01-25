Biletsiz, ücretsiz şenlik

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bir hafta sürecek olan Yarıyıl Şenliği, çok sayıda atölye etkinliği ve çocuk tiyatroları ile başladı. Başkan Yüksel şenliğin ilk gününde çocukların mutluluğunu paylaştı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Yarıyıl Şenliği çerçevesinde 23,24, 25, 26 ve 28 Ocak tarihlerinde Ebru, Resim, Kitap Ayracı Yapımı, Akıl ve Zekâ Oyunları, Müzik, Orff ve Ritim, 3 Boyutlu Kalem, Elektrik ve Lego atölyeleri gibi çok sayıda aktivitenin yanı sıra 6 farklı çocuk tiyatrosu da çocuklarla buluşuyor.

Ücret yok, bilet yok

Çocuk Atölyeleri (27 Ocak Cuma hariç) her gün 11.00-16.00 saatleri arasında yapılıyor. Tiyatro gösterileri ise 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans şeklinde gerçekleşiyor. Çocuklar, etkinliklerin tamamından ücretsiz olarak ve herhangi bir kayıt işlemi ya da bilet temini de gerekmeden yararlanabiliyorlar.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata çocukların istifadesine sunulan Yarıyıl Şenliğinin ilk gününde, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tatil sevincini yaşayan çocuklarla buluştu. Yüksel, öğrencilerin mutluluğuna ortak olurken, onlarla birlikte Benekli Kelebek isimli çocuk tiyatrosunu izledi.

“Tüm çocuklarımızı davet ediyorum”

Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hafta boyunca Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz birbirinden eğlenceli ve bilgilendirici etkinliklerin ilk gününde çocuklarımızla bir araya geldik. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Sabri Çınar ile birlikte ziyaret ettiğimiz kültür merkezinde, şenlik çerçevesinde düzenlenen aktivitelere katılan çocuklarımızla eğlenceli dakikalar geçirerek, iyi tatiller diledik. Bu vesileyle, bir kez daha tüm çocuklarımızı yarıyıl şenliğimize davet ediyorum,” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, detaylı bilgi almak isteyenlerin 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak ve 1334 dahili numarayı tuşlayarak Çocuk Kulübünden ya da Ortacami Mahallesi Yeni Çarşı Sokak adresinde bulunan Ak Çözüm Merkezinden destek alabilecekleri öğrenildi.