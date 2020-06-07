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Beren Bebek Çocuk Akademisi hizmet vermeye başladı

ERGENE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEYE KAZANDIRILAN ANCAK YENİ TİP KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPANAN BEREN BEBEK ÇOCUK AKADEMİSİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE ATILAN ADIMLAR DOĞRULTUSUNDA YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLADI.

Beren Bebek Çocuk Akademisi hizmet vermeye başladı

ERGENE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEYE KAZANDIRILAN ANCAK YENİ TİP KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPANAN BEREN BEBEK ÇOCUK AKADEMİSİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE ATILAN ADIMLAR DOĞRULTUSUNDA YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLADI.

07 Haziran 2020 Pazar 14:26
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Beren Bebek Çocuk Akademisi hizmet vermeye başladı

Ergene Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ancak yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında kapanan Beren Bebek Çocuk Akademisi normalleşme sürecinde atılan adımlar doğrultusunda yeniden hizmet vermeye başladı.

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ülkedeki tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi de geçici süreliğine kapatılmıştı. Normalleşme süreciyle birlikte yaklaşık iki buçuk aydır kapalı olan Ergene Belediyesi’nin eğitim yuvası yeniden açıldı. Faaliyete girmeden önce her köşesi dezenfekte edilip hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan Beren Bebek Çocuk Akademisi eskisi gibi yine çocuk sesleriyle şenlendi.

Normalleşme sürecinin ikinci döneminde hizmete açılan Beren Bebek Çocuk Akademisi’nde çocukların sınırlı sınıf mevcutları ile sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde eğitim aldığını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Görevli öğretmenlerimiz önlük ve siperli maske takarak çalışıyor. Çocuklarımızın ateşleri 4 saat arayla ölçülüp kayıt ediliyor. Tüm personelimiz ve öğrencilerimiz sıklıkla ellerini yıkıyor. Öğrencilerimizin iç mekan ayakkabıları öğretmenlerimiz tarafından her gün sterilize edilirken mesai bitimi ekiplerimiz tarafından eğitim yuvamız detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte ediliyor” dedi.

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