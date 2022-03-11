"Benim Gözümden" resim yarışması sonuçları açıklandı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak dört kategoride gerçekleştirilen “Benim Gözümden” temalı resim yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

İlkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmaya Süleymanpaşa merkezindeki okullardan 400’ün üzerinde eser katıldı. 1. sınıf öğrencilerine yönelik Benim Gözümden Bayrak, 2. sınıflara yönelik Benim Gözümden Cami ve Ezan, 3. sınıflara yönelik Benim Gözümden Vatan Türkiye ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik Benim Gözümden Asker kategorilerinde düzenlenen yarışmada, her kategoride en iyi üç eser seçici kurul tarafından belirlenerek ödüle layık görüldü.

Kazananlara bisiklet ödülü

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen yarışmada ödüle hak kazananlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilecek olan kutlama etkinlikleri kapsamında, 24 Nisan Pazar günü Sahil Dolgu Alanında düzenlenecek olan törenle ödüllerine kavuşacak. Dereceye giren tüm öğrencilere ödül olarak bisiklet ve başarı belgesi takdim edilecek.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin isimleri ise şöyle:

“1. Sınıflar - Benim Gözümden Bayrak, 1. Dilek Şakur - Barbaros Naki Bilge İlkokulu, 2. Alya Masal Koç - Mevlana İlkokulu, 3. Buğse Bilgin - Safiye Osman Çeliker İlkokulu. 2. Sınıflar - Benim Gözümden Cami ve Ezan, 1. Irmak Tekin - Özel Tekirdağ Meriç Koleji İlkokulu, 2. İlsu Ertürk - Ticaret Ve Sanayi Odası İlkokulu, 3. Ayşe Defne Yaver - Aka Koleji İlkokulu. 3. Sınıflar - Benim Gözümden Vatan Türkiye, 1. Sıla Çatalkaya - Aka Koleji İlkokulu, 2. Zeynep Can - Aka Koleji İlkokulu, 3. Ayşe Demir - Safiye Osman Çeliker İlkokulu. 4. Sınıflar - Benim Gözümden Asker, 1. Alptuğ Çürük - Safiye Osman Çeliker İlkokulu, 2. Anıl Kenan Yılmaz - Hüseyin Pehlivan İlkokulu, 3. Emin Buran - İnecik İlkokulu.”