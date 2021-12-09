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“Benim Gözümden Resim" ve "Benim Objektifimden Fotoğraf” yarışmaları için başvurular başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim ve fotoğraf yarışması düzenliyor.

TEKİRDAĞ 09.12.2021, 16:11
“Benim Gözümden Resim" ve "Benim Objektifimden Fotoğraf” yarışmaları için başvurular başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim ve fotoğraf yarışması düzenliyor.

Koronavirüsü salgını öncesi ilki düzenlenen resim ve fotoğraf yarışmaları, salgın tedbirleri neticesinde kontrollü olarak normal hayata dönüşle birlikte yeniden yapılacak. İlkokul öğrencilerine yönelik olarak ’Benim Gözümden Resim’ yarışması ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği ’Benim Objektifimden Fotoğraf’ yarışması için başvurular başladı.

Benim Gözümden Resim ve Benim Objektifimden Fotoğraf yarışması, Süleymanpaşa ilçesinde öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sosyal, kültürel, tarihsel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, milli ve manevi değerlerle donatıp ülkesine katkı sunan, üretken bireyler olmalarına destek vermek amaçlarıyla düzenleniyor.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilecek olan yarışmalarda her sınıf için ayrı kategoriler belirlendi. Buna göre, ilkokul birinci sınıf öğrencileri “Benim Gözümden Bayrak”, ikinci sınıflar “Benim Gözümden Cami ve Ezan”, üçüncü sınıflar “Benim Gözümden Vatan Türkiye” ve dördüncü sınıflar da “Benim Gözümden Asker” temalı resimleri ile yarışmaya katılabilecekler.

Ortaokullarda ise kategoriler beşinci sınıflar için “Benim Objektifimden Vatan Türkiye”, altıncı sınıflar için “Benim Objektifimden Cami ve Ezan”, yedinci sınıflar için “Benim Objektifimden Bayrak” ve sekizinci sınıflar için ise “Benim Objektifimden Asker” olarak duyuruldu.

Başvuru için son tarih 7 Ocak

Her iki yarışma için de son başvuru tarihinin 7 Ocak 2022 olduğu belirtilirken, yarışmalara katılmak isteyen öğrencilerin kendi okul müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi. Yarışma koşulları ile ilgili her türlü bilgiye okul müdürlüklerinden ve Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi www.suleymanpasa.bel.tr ile 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’nden ulaşılabilecek.

Her iki yarışmada belirlenen dörder kategoride en iyi üç eser, jüri tarafından belirlenecek. Dereceye giren eser sahibi öğrencilere ödül olarak bisiklet ve başarı belgesi verilecek.

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