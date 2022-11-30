Belediyeden üniversite adaylarına ücretsiz deneme sınavı

Süleymanpaşa Belediyesi, üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine yönelik, Süleymanpaşa genelinde ücretsiz deneme sınavı gerçekleştirdi.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki oturumlu olarak iki gün üst üste düzenlenen deneme sınavına, Süleymanpaşa’da lise öğrenimini sürdüren 2 bin 271 12’nci sınıf öğrencisi katıldı. Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve tamamen ücretsiz olarak yapılan deneme sınavı, tüm ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 09.40’ta başlayan sınav, 12.40’ta sona erdi. Öğrenciler, gerçek sınav ortamının birebir simüle edildiği deneme sınavı ile bilgi seviyelerini ölçme olanağı buldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Gençlerimizin hayal ettikleri mesleklere sahip olmaları için doğru üniversiteye yerleşmeleri ve sevdikleri mesleğin eğitimini almaları gerekli. Bu da ancak üniversite sınavlarına iyi hazırlanmakla mümkün. Şehrimizde 2 binden fazla lise son öğrencimiz bulunuyor. Süleymanpaşa Belediyesi olarak her öğrencimize fırsat eşitliği sağlayarak, sınava daha iyi hazırlanmaları ve diledikleri bölümde okumaları için destek oluyoruz. Süleymanpaşa genelinde tüm liselerimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz deneme sınavlarının öğrencilerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyor, tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.