Belediye Konservatuvarı iki dönemi birden mezun etti

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı tarafından geçtiğimiz yıl Korona virüsü salgını nedeniyle yapılamayan 2019-2020 ile 2020-2021 eğitim-öğretim dönemlerinde konservatuvar eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yanı sıra Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bülent Eker, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Uzunlar, Şenol Karaküçük, Gökhan Saygı ve Sabri Çınar, konservatuvar eğitmenleri, öğrenciler ve velileri ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni, protokol konuşmaları ile devam etti. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren NKÜ Rektör Yardımcısı Bülent Eker, üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) tarafından desteklenen Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı ile üniversite-şehir etkileşiminin güzel bir örneğinin ortaya konduğunu vurgulayarak, başta sanata verdiği destek dolayısıyla Başkan Yüksel olmak üzere eğitmenler ve mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Yüksel’den tiyatro müjdesi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de sanatla iç içe büyüyen gençler yetiştirmeye verdikleri önemin altını çizerek, müzik, halk dansları, bale gibi sanatların yanında, Usta Tiyatrocu Ahmet Yenilmez’le birlikte, kaliteli bir eğitmen kadrosu ile Belediye Konservatuvarının Tiyatro bölümünü de açmaya hazırlandıklarını dile getirdi. Yüksel, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarımızda 2019-2020 / 2020-2021 eğitim - öğretim yıllarında eğitim gören 128 mezunumuzu bu akşam uğurluyoruz. Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) ile belediyemiz arasında yaptığımız protokol kapsamında eğitim gören öğrencilerimiz, bizden aldıkları diploma ile sanat eğitimlerinde ya da hayatlarında ciddi bir referansa sahip olacaklar. Kültür ve sanata değer katan emekleriyle, şehrimizin genç yeteneklerini eğiten değerli hocalarımıza da ürettikleri değer için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Öğrencilerin performansları alkış topladı

Son olarak kürsüye gelen Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı şefi Salih Demirci ise 4 yıllık belediye konservatuvarı eğitiminin ardından üniversite konservatuvarlarına derece ile ve tam burslu olarak girmeye hak kazanan öğrencilerini tanıttı. Verilen eğitimin meyvelerini bu şekilde almaktan gurur duyduklarını ifade eden Demirci, emekleri ile öğrencilere sanat bilinci aşılayan eğitmenlere, dört yıllık eğitimleri boyunca disiplinli bir şekilde çalışarak eğitimlerini tamamlayan öğrencilere ve her türlü fedakârlıkla çocuklarının sanat eğitimi almalarına destek olan ailelere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konservatuvarın en genç ve en yaşlı mezunlarına diplomalarını takdim etti. Öğrencilerin sanatsal performansları ile devam eden törende, mini konserler ve gösteriler büyük alkış aldı. Tören, geleneksel kep atma merasimi ile sona erdi.