Başkan Yüksel’den Ramazan ayı kutlaması

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ramazan ayının başlaması dolayısıyla tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını kutladı.

"Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayında ülkemizde huzurun ve kardeşliğin daha da güçlenmesini diler, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni bulunduran Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim" diyen Başkan Yüksel, “Rabbim bu mübarek ayda tutacağımız oruçları ve yapacağımız sahur ile iftarlarımızı kabul eylesin. Ramazan’ın milletimize, ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah’ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmişti” dedi.

Başkan Yüksel ayrıca, “Peygamber efendimiz (SAV) buyurduğu üzere Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulu. Bu vesile ile haset, fitne ve düşmanlığın dünyamızın üzerinden çekilip gitmesini yerini kardeşlik barış ve huzura bırakmasını dilerim. Evveli rahmet, ortası mağrifet ve sonu cehennemden kurtuluş diye müjdelenen Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu sizlerle paylaşarak ibadetlerimizin ve dualarımızın kabulünü alemlerin Rabbi olan Allah’tan niyaz ediyorum. Bu ayda, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak herkesle, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği mübarek Ramazan ayında, oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak devam etmesini diliyorum. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayında ülkemizde huzurun ve kardeşliğin daha da güçlenmesini diler, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni bulunduran Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim” açıklamasında bulundu.