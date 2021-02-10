Başkan Yüksel yeni sahil yolu projesi çalışmalarını yerinde inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni kurulan Cumhuriyet mahallesine ve Tekirdağ şehir merkezine büyük değer katacak olan Alkaya Mevkii’nden Değirmenaltı mahallesine kadar uzanan yeni sahil hattı projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Alkaya Mevkii’nden başlayarak Değirmenaltı mahallesine bağlanan yeni sahil kordonu projesi, içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolu, dinlenme alanları ve kafeteryalar, su sporlarının da yapılabileceği alanları barındıran yeni bir çekim merkezi olarak planlanıyor. Proje tamamlandığında, Süleymanpaşa yeni bir sahil şeridinin yanı sıra şehrin turizm potansiyelini arttıracak bir yaşam merkezi hayata geçirilmiş olacak.

“Yeni bir yaşam merkezi hazırlıyoruz”

Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Muhammet Karaman ile birlikte proje kapsamında yürütülen çalışmaları takip eden Başkan Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa’mıza, güzide bir yaşam merkezi daha kazandırmanın gayretiyle, Alkaya sahilinde devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik. Vatandaşlarımıza, palmiye ağaçlarının gölgesinde, eşsiz güzellikteki deniz manzarası karşısında yürüyüş ve bisiklet turu yapabilecekleri güzide bir yaşam merkezi hazırlıyoruz. Projemizin detaylarını değerlendirdiğimiz bölgeye, yepyeni bir çehre kazandırmak üzere geri sayımımız sürüyor” diye konuştu.