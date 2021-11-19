Başkan Yüksel yapımı süren spor sahalarını denetledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, Ankara’da gerçekleşen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nden döner dönmez ayağının tozuyla Atatürk Mahallesi’nde yapımı devam eden spor sahaları ve çocuk parklarında incelemelerde bulundu.

Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen ve yapımları son aşamaya gelen halı saha ile çocuk parkındaki çalışmaları takip eden Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi’nin spora yaptığı yatırımlarla ödüle layık görüldüğü Ankara Yerel Yönetimler Gençlik Festivali dönüşünde, son talimatlarını ileterek açılış öncesi yapılacak çalışmaları yerinde planladı.

“Ödül bize şevk verdi, açılışlar çok yakında”

Süleymanpaşa Belediyesi olarak 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı ilan ettiklerini ve bu kapsamda çok sayıda spor tesisini hayata geçirdiklerini, yeni tesisler için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bu çalışmaların takdir görmesinden duyduğu mutluluğu ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almaktan duyduğu onuru paylaştı.

Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Spora ve gençlerimize yaptığımız yatırımlar ve hizmetler neticesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığımız ödül, bizleri bu yatırım ve hizmetler konusunda ziyadesiyle teşvik etti ve bize şevk verdi. Atatürk Mahallemizde yapımı son aşamaya gelen spor sahalarımız ve çocuk oyun parkımızda incelemelerde bulunduk. Şehrimizde inşa ettiğimiz diğer spor sahalarımızın açılışını çok yakında gerçekleştirerek, Süleymanpaşa’mızın yükselen gençliğine armağan edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.