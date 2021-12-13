Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir araya geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ’Personel Buluşmaları İstişare Toplantıları’ kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve aileleri ile bir araya geldi.

İlçede bir otelde gerçekleşen yemekli istişare toplantısında Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline sunum yapan Başkan Yüksel, 2021 yılında belediye tarafından gerçekleştirilen hizmetler ve 2022 yılı için planlanan yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Özellikle korona virüs salgını döneminde büyük bir özveri ile çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür eden Belediye Başkanı Yüksel, onlarla birlikte mesai harcamaktan duyduğu gurur ve mutluluğu ifade etti. Yüksel, ayrıca personelin görüş ve önerilerini de değerlendirerek önümüzdeki dönem için kolaylıklar diledi.

“Personelimize gayretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz”

Başkan Yüksel’in sunumundan önce sırasıyla Temizlik İşleri Müdürü Bülent Demiröz ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Sabri Çınar da birer konuşma gerçekleştirdi. Müdür Demiröz, personele verdiği değer için Başkan Yüksel’e şükranlarını dile getirirken, Başkan Yardımcısı Çınar da personele teşekkür etti.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Yükselen bir Süleymanpaşa için birlikte canla başla çalıştığımız belediye personellerimizle buluştuk. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan mesai arkadaşlarımız ve eşleriyle bir araya gelerek, gönül belediyeciliğinin toplumumuzun tüm kesimlerine ve her bir ferdine dokunan hizmet anlayışını Süleymanpaşa’mızda yaşatan ve şehrimize değer katan kıymetli personellerimize, gayretli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan, personel buluşmalarının diğer müdürlüklerle devam edeceği ifade edildi.