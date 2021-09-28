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Başkan Yüksel, Tekirdağspor’dan umutlu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) mücadele edecek olan Tekirdağspor’un antrenmanını ziyaret ederek, “Tekirdağspor bu sezon hak ettiği profesyonel lige yükselecektir” dedi.

TEKİRDAĞ 28.09.2021, 16:44
Başkan Yüksel, Tekirdağspor’dan umutlu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) mücadele edecek olan Tekirdağspor’un antrenmanını ziyaret ederek, “Tekirdağspor bu sezon hak ettiği profesyonel lige yükselecektir” dedi.

Tekirdağspor Kulübü Başkanı Mülahim Kuru ve Teknik Direktör Okan Aydın’dan takımın son durumu hakkında bilgi alan Başkan Yüksel, yeni sezonda kulübe başarı temennisinde bulundu. Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu sezonda da Tekirdağspor’un yanında olacaklarını ifade etti.

“İnşallah bu yıl profesyonel lige yükselecek”

Bir süre antrenmanı da takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağspor’un yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacağına inandığının altını çizerek, “Yeni sezona yüksek bir moralle hazırlanan Tekirdağspor’umuzun, Namık Kemal Stadı’ndaki antrenmanını izledik. Kulüp Başkanımız Mülahim Kuru ile birlikte teknik heyet ve sporcularımızla bir araya geldiğimiz ziyarette, takımımızın hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alarak, yeni sezonda başarılar diledik. İnşallah Tekirdağspor bu sezon hak ettiği profesyonel lige yükselecektir” diye konuştu.

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