Başkan Yüksel muhtarlarla buluştu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, Muhtarlar Buluşması toplantılarının 11’incisinde Süleymanpaşa’da görev yapan 78 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlarla istişarede bulunan Başkan Yüksel, 2021 yılında merkez ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları muhtarlarla paylaştı. Toplantının ikinci bölümünde ise 2022 yılı içinde mahalle bazında yapılacak olan yatırım ve hizmetler ile Süleymanpaşa genelinde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgilendirmede bulunan Yüksel, toplantının son bölümünde muhtarların sorularını yanıtladı.

Talepler ilgili müdürlüklere iletildi

Mahalle muhtarlarının talep ve beklentilerini ilgili müdürlüklere not ettiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, taleplerin en kısa sürede karşılanabilmesi için planlamaların yapıldığını, özellikle kırsal mahallelerden gelen taleplerin öncelikle yerine getirileceğini ifade etti.

“Muhtarlarımız demokrasimizin temel taşıdır”

11. Muhtarlar Buluşması sonrası açıklamada bulunan Yüksel, muhtarların demokrasimizin temel taşı olduklarını kaydederek, “Süleymanpaşamızda, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışıyla birlikte başladığımız Muhtarlar Buluşması toplantılarımızın 11’incisini bugün gerçekleştirdik. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde bir araya geldiğimiz muhtarlarımıza, şehrimizde gerçekleştirdiğimiz proje ve hizmetler hakkında bilgi vererek, talep ve beklentilerini değerlendirdik. Acil ihtiyaçlarını belirlediğimiz merkez ve kırsal mahallelerimizde, kış hazırlıklarına ilişkin fikir alışverişinde bulunduğumuz muhtarlarımızın yeni yılını da şimdiden kutladık” dedi.