Başkan Yüksel, galibiyet sevincine ortak oldu
TEKİRDAĞSPOR’UN LİDERLİĞE YÜKSELDİĞİ GALİBİYET SONRASI AÇIKLAMADA BULUNAN BAŞKAN YÜKSEL, “BUGÜN NAMIK KEMAL STADI’NDA, TEKİRDAĞSPOR’UMUZUN BU HAFTA KENDİ EVİNDE AĞIRLADIĞI FETHİYESPOR KARŞILAŞMASINI İZLEDİK. HEYECAN DOLU BİR MAÇ OLDU. SON DAKİKADA GELEN GOL BİZİ SON DERECE SEVİNDİRDİ. SEZONA ÇOK İYİ BAŞLAYAN TEKİRDAĞSPOR’UMUZUN BAŞARISINDA BAŞTA KULÜP BAŞKANIMIZ MÜLAYİM KURU OLMAK ÜZERE EMEĞİ BULUNAN HERKESİ TEBRİK EDİYOR, BU BAŞARILARIN DEVAMINI DİLİYORUM,” DİYE KONUŞTU. SAKATLANAN SPORCUYU HASTANEDE ZİYARET ETTİ
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu’nda oynanan Tekirdağspor-Fethiyespor karşılaşmasını tribünden takip etti.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağspor - Fethiyespor mücadelesini izledi. Seyircisiz oynanan ve Tekirdağspor’un son dakika golü ile 2-1 kazandığı müsabakayı, Başkan Mülayim Kuru ile birlikte başından sonuna kadar izleyen Yüksel, galibiyetten dolayı Mülayim Kuru’yu tebrik etti.
Tekirdağspor’un liderliğe yükseldiği galibiyet sonrası açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Bugün Namık Kemal Stadı’nda, Tekirdağspor’umuzun bu hafta kendi evinde ağırladığı Fethiyespor karşılaşmasını izledik. Heyecan dolu bir maç oldu. Son dakikada gelen gol bizi son derece sevindirdi. Sezona çok iyi başlayan Tekirdağspor’umuzun başarısında başta kulüp başkanımız Mülayim Kuru olmak üzere emeği bulunan herkesi tebrik ediyor, bu başarıların devamını diliyorum” diye konuştu.
Sakatlanan sporcuyu hastanede ziyaret etti
Karşılaşma sırasında Tekirdağspor’dan Hakan Pehlivan, girdiği ikili mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Karşılaşmanın hemen ardından Pehlivan’ın tedavi altına alındığı hastaneye geçen Başkan Yüksel, sporcunun sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı. Pehlivan’a acil şifalar dileyen Yüksel, “Hakan kardeşimizin yaşadığı sakatlık hepimizi derinden üzdü. Kendisini hastanede ziyaret ederek moral vermek istedim. Kardeşimizin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.
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