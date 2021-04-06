Başkan Yüksel çiçeği burnunda muhtarları ağırladı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçe merkezinde yeni kurulan beş mahallenin çiçeği burnunda muhtarlarını makamında ağırladı.

Süleymanpaşa’da Atatürk, Cumhuriyet, İstiklâl, Topağaç ve Vatan Mahallesi adları ile beş yeni mahalle kurulmuş, adı ve sınırları değişen Gündoğdu Mahallesi ise Çiftlikönü Mahallesi olmuştu. Yeni mahallelerde Mart ayında muhtarlık seçimleri gerçekleştirilmiş ve yeni muhtarlar belirlenmişti.

Yeni mahallelerde göreve başlayan beş muhtar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e nezaket ziyaretinde bulundu. Atatürk Mahallesi Muhtarı Bahadır Oygur, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ümit Başyazgan, İstiklâl Mahallesi Muhtarı Salih Hacıoğlu, Topağaç Mahallesi Muhtarı Gülden Türkan ve Vatan Mahallesi Muhtarı Mustafa Büyükbayram’ı makamında ağırlayan Başkan Yüksel, çiçeği burnunda muhtarları yeni görevlerinden ötürü tebrik ederek yeni mahallelerdeki ihtiyaçlar ve taleplerle ilgili istişarede bulundu. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksel, yeni muhtarlara başarılar dilerken, her türlü talep ve öneri için kendisini arayabileceklerini söyledi. Muhtarlar da kendilerini ağırlayan Başkan Yüksel’e teşekkür ettiler.