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Başkan Özen güven tazeledi

Saray Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Genel Kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Ali Özen güven tazeledi.

TEKİRDAĞ 03.07.2021, 18:39
Başkan Özen güven tazeledi

Saray Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Genel Kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Ali Özen güven tazeledi.

Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Genel Kurulu, bir restoranın bahçesinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve gündem maddelerinin okunarak ibraz edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Seçimlerde başkanlık için Ali Özen ile Cem Bayraktar tarafından iki ayrı liste divana sunuldu. Açık oy usulü ile yapılan seçimlerde Ali Özen 244 oyun 236’sını alarak tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı seçimde kendisine de oy vermeyen Cem Bayraktar 8 oyda kaldı. Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu, Ali Özen başkanlığında Salim Gündüz, Ergun Er, İbrahim Aksoy ve Ahmet Gonce’den oluştu.
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