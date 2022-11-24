Başkan Çetin: “Şimdi vakit, sizlere hizmet vaktidir”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin, “Şimdi vakit, sizlere hizmet vaktidir. Sıkça dile getirdiğimiz ’Esnaf, tüccar, sanayici kazanacak’ sözünü tutmak için çalışma vaktidir. Bizler, bu göreve Odamızı, sizleri ve bölgemizi daha da ileriye taşımak için talip olduk” dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının 12 Kasım’da gerçekleşen seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Ahmet Çetin, Oda üyelerine seslendiği bir mesaj yayımladı. Başkan Çetin, yaptığı açıklamada, “Değerli üyelerimiz, bildiğiniz üzere 12 Kasım Cumartesi günü bir seçim süreci geçirdik. Sizlerin teveccühleri ile bu seçimden öncü çıkan taraf olduk ve bizim için renk ayrımı o an son buldu. Rengimiz artık kırmızı beyaz dedik. Mazbatamızı almamızın ardından ilk yönetim kurulu ve meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Gerek yönetim kurulumuzda gerekse de ardından gerçekleştirdiğimiz meclis toplantımızda oy birliği ve bir uyum içerisinde aldığımız kararlar, önümüzdeki günlerin de aynı uyum içerisinde geçmesi adına bizlere umut olmuştur. Bugüne kadar olan süreçte birçok kurul ve komisyonlarımızın seçimlerini tamamladık. Şimdi ise vakit, sizlere hizmet vaktidir. Sıkça dile getirdiğimiz, ’Esnaf, tüccar, sanayici kazanacak’ sözünü tutmak için çalışma vaktidir. Bizler, bu göreve Odamızı, sizleri ve bölgemizi daha da ileriye taşımak için talip olduk" ifadelerini kullandı.

"Dünle bugün aynı yerdeyseniz zarardasınız" diyerek sözlerine devam eden Bakan Çetin, "Her zaman daha ileriye daha iyiye varmak ve ulaşmak için daha çok çalışmamız lazım. Ekip arkadaşlarıma bunu defaten söyledim, bu çatının altında olmak mecburiyetinde değilsiniz. Bu, lüksünüz değil çünkü hiç kimse bizi bu işe mecbur etmedi. Lakin bu çatının altında hizmetkarlığa talip olduysak, mükemmel olma mecburiyetindeyiz. 12 Kasım son durak değil bize, verdiğimiz sözlerin hatırlanacağı, hatırlatılacağı bir tarihtir. Bölgedeki bu büyük potansiyeli, Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden biri olan bölgemizi yine ticarette de istediğimiz potansiyele ulaştırmak için gece gündüz el birliği ile çalışacağız. Esnafı, tüccarı, sanayicisi hep birlikte, omuz omuza birbirini destekleyen bir oda olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

“Bölgemiz ve ülkemize değer katacak her projenin de yanında olacağız”

Sanayinin önemine değinen Başkan Çetin, “Ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarının yer aldığı ve istihdam oranı en yüksek bölgelerden bir tanesi olan sanayi üssümüzde, firmalarımızın yaptıkları ihracatlar ile ülkemiz ekonomisine sağladığı katkıları göz ardı etmeden, yine bölgemizin kıymetli esnaflarını sanayicilerimizle bir araya getirerek, ara üründe bölgemiz esnafının tercih edilmesinin en büyük destekçisi olacağız. Bunun yanı sıra gerçekleştireceğimiz eğitimler, etkinlikler, fuarlar, yurt dışı iş gezileri ile hep birlikte kazanacağız. Odamız, üyelerimizin ileri gitmesi adına çaba sarf ederken, bölgemiz ve ülkemize değer katacak her projenin de yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Teşekkür etti

Açıklamalarını sürdüren Başkan Çetin, “Değerli üyelerimiz, sözlerime son vermeden önce, bugüne kadar Odamızda üyelerimize ve bölgemize hizmet etmiş olan tüm yönetim kurulu başkanlarımıza ve yönetimlerine, değerli meclis üyelerimize ve siz kıymetli üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, göreve başladığımız ilk günden itibaren bizleri sms ile tebrik eden, arayarak kutlayan, çiçek yollayan, ziyaretimize gelen tüm dostlarımıza da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.